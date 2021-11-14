Карпин: раз сказали, что мой контракт продлевается при попадании в стыки, значит, это так

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о продлении контракта с РФС.



«Раз сказали, что мой контракт автоматически продлевается при попадании в стыки, значит, автоматически продлевается», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1.



На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.