Сербская газета — о матче Хорватия — Россия: на трибунах футбол был на заднем плане

BLIC, самая читаемая газета в Сербии, опубликовала статью об атмосфере на матче Хорватия — Россия (1: 0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира под названием «Скандал в Полюде! Усташи флаги со всех сторон! Это?».
Текст гласит: «К сожалению, атмосфера на трибунах «Полюда» временами больше напоминала политический митинг, чем футбольный матч. На трибунах футбол был на заднем плане. Первое белое поле на шахматной доске затрепетало, что было хорошо видно в телетрансляции матча», — говорится в статье.
Хорватские болельщики во время матча вывесили баннер, посвящённый погибшим в вуковарской резне в 1991 году.
Вуковарская резня – массовое убийство, совершённое сербскими ополченцами 18-21 ноября 1991 года во время войны в Хорватии, в результате которого погибли более 250 человек.
- 15 ноября 2021
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