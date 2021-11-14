Хорватские болельщики вывесили баннер, посвящённый убитым в вуковарской резне в 1991 году

В эти минуты в Сплите на стадионе «Полюд» проходит матч заключительного 10-го тура отбора на ЧМ-2022. Сборная Хорватии принимает национальную команду России.



Хорватские болельщики, присутствующие на матче, вывесили баннер, посвящённый погибшим в вуковарской резне в 1991 году.

Фото: «Чемпионат»

Вуковарская резня – массовое убийство, совершённое сербскими ополченцами 18-21 ноября 1991 года во время войны в Хорватии, в результате которого погибли более 250 человек.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.



Напомним, перед решающим матчем сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка в девяти турах. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыграют между собой прямую путёвку на чемпионат мира.

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