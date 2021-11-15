Игроку бразильской команды показали жёлтую карточку за то, что он начал набивать мяч

Полузащитник «Интернсаьонала» Маурисио получил жёлтую карточку во время матча 32-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1). В концовке встречи Маурисио начал бежать и чеканить мяч у боковой линии. Арбитр посчитал, что таким образом Маурисио проявил неуважение по отношению к сопернику. Футболисту в итоге показали жёлтую карточку.

Примечательно, что в эту секунду рядом с Маурисио даже не было соперников. Тем не менее, как только мяч ушёл за пределы поля, судья решил наказать футболиста.

Многочисленные любители футбола крайне негативно отнеслись к такой трактовке эпизода. Они выразили недоумение в связи с действиями арбитра, опубликовав множество комментариев на reddit.

Стоит напомнить, что однажды во время матча «ПСЖ» во Франции арбитр показал жёлтую карточку форварду Неймару в аналогичной ситуации. Но тогда нападающий попытался сделать так называемую радугу, перебросив мяч через оппонента. Арбитр также посчитал, что такой финт был проявлением неуважения.