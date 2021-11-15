Игроку бразильской команды показали жёлтую карточку за то, что он начал набивать мяч

Полузащитник «Интернсаьонала» Маурисио получил жёлтую карточку во время матча 32-го тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1). В концовке встречи Маурисио начал бежать и чеканить мяч у боковой линии. Арбитр посчитал, что таким образом Маурисио проявил неуважение по отношению к сопернику. Футболисту в итоге показали жёлтую карточку.
Примечательно, что в эту секунду рядом с Маурисио даже не было соперников. Тем не менее, как только мяч ушёл за пределы поля, судья решил наказать футболиста.
Многочисленные любители футбола крайне негативно отнеслись к такой трактовке эпизода. Они выразили недоумение в связи с действиями арбитра, опубликовав множество комментариев на reddit.
Стоит напомнить, что однажды во время матча «ПСЖ» во Франции арбитр показал жёлтую карточку форварду Неймару в аналогичной ситуации. Но тогда нападающий попытался сделать так называемую радугу, перебросив мяч через оппонента. Арбитр также посчитал, что такой финт был проявлением неуважения.
- 15 ноября 2021
-
15:51
-
15:42
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:39
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:55
-
12:48
-
12:26
-
12:14
-
12:02
-
11:48
-
11:44
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:08
-
11:07
-
11:02
-
10:54
-
10:50