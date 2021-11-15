Хавбека «Хераклеса» арестовали после аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок

Полузащитник «Хераклеса» Рай Влут стал участником аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок.
Авария произошла утром 14 ноября на трассе А4 рядом с городом Хофддорп (Нидерланды). Влут с 27-летним мужчиной находились в автомобиле, который столкнулся с другой машиной. В другом авто были мужчина, женщина и двое детей. Один из детей, 4-летний мальчик, получил серьёзные повреждения и скончался в больнице от полученных травм. Родители и ещё один ребёнок получили повреждения.
Влут и мужчина, находившийся с ним в автомобиле, не пострадали. После аварии они были арестованы. Отмечается, что они могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
«Мы знаем, в какую ситуацию попал Рай. Мы ошеломлены произошедшим, все наши мысли с родственниками пострадавших», — приводит слова технического директора «Хераклеса» Тима Гилиссена De Telegraaf.
- 15 ноября 2021
-
15:51
-
15:42
-
15:32
-
15:10
-
14:55
-
14:48
-
14:37
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
14:05
-
14:00
-
13:53
-
13:46
-
13:39
-
13:21
-
13:17
-
13:05
-
12:55
-
12:48
-
12:26
-
12:14
-
12:02
-
11:48
-
11:44
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:27
-
11:08
-
11:07
-
11:02
-
10:54
-
10:50