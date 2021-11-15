Хавбека «Хераклеса» арестовали после аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок

Полузащитник «Хераклеса» Рай Влут стал участником аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок.



Авария произошла утром 14 ноября на трассе А4 рядом с городом Хофддорп (Нидерланды). Влут с 27-летним мужчиной находились в автомобиле, который столкнулся с другой машиной. В другом авто были мужчина, женщина и двое детей. Один из детей, 4-летний мальчик, получил серьёзные повреждения и скончался в больнице от полученных травм. Родители и ещё один ребёнок получили повреждения.



Влут и мужчина, находившийся с ним в автомобиле, не пострадали. После аварии они были арестованы. Отмечается, что они могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



«Мы знаем, в какую ситуацию попал Рай. Мы ошеломлены произошедшим, все наши мысли с родственниками пострадавших», — приводит слова технического директора «Хераклеса» Тима Гилиссена De Telegraaf.