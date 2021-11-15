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Хавбека «Хераклеса» арестовали после аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок

Хавбека «Хераклеса» арестовали после аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок
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Полузащитник «Хераклеса» Рай Влут стал участником аварии, в результате которой погиб 4-летний ребёнок.

Авария произошла утром 14 ноября на трассе А4 рядом с городом Хофддорп (Нидерланды). Влут с 27-летним мужчиной находились в автомобиле, который столкнулся с другой машиной. В другом авто были мужчина, женщина и двое детей. Один из детей, 4-летний мальчик, получил серьёзные повреждения и скончался в больнице от полученных травм. Родители и ещё один ребёнок получили повреждения.

Влут и мужчина, находившийся с ним в автомобиле, не пострадали. После аварии они были арестованы. Отмечается, что они могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Мы знаем, в какую ситуацию попал Рай. Мы ошеломлены произошедшим, все наши мысли с родственниками пострадавших», — приводит слова технического директора «Хераклеса» Тима Гилиссена De Telegraaf.

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