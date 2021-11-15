Олич: Дивеев способен заиграть в любом клубе Европы

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич, который в настоящее время входит в тренерский штаб сборной Хорватии, высказался о перспективах защитника армейцев Игоря Дивеева. Он вышел в стартовом составе на матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1).



«Дивеева мы после игры обсуждали и с тренерами, и с игроками. Игорь был одним из лучших в сборной России. Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет — так и будет. Очень сильный защитник.



Если он хочет подняться на самый высокий уровень, стоит подумать о том, чтобы поменять команду и лигу. Может быть, не сейчас, а года через два. Просто у российских футболистов немного другой менталитет, чем у хорватов. Наши при первой возможности уезжают в лучшие команды и чемпионаты. В России не так. Я не знаю, чего хочет Игорь, но качества, чтобы добиться успеха в Европе, у него есть, и он это показал в Сплите. Все наши игроки согласились, что он был одним из лучших», — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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