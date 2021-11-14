Дивеев: в матче с Хорватией мы играли на победу, не удерживали ничью

Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Самое ли это обидное поражение в карьере? Нет. Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но точно не наиграли на победу. Никаких эмоций сейчас нет. Мы играли на победу, не удерживали ничью. Может, что-то не получалось, но играли на победу.
После столкновения с соперником голова болела. Вот и всё. А так нормально. Честно говоря, не помню, как пропустили. Была подача, и всё. А кто и как — не видел.
После того как перестроились и стали играть в пять защитников, ничего для нас не поменялось. Мы играли так же, как и до этого, только не в четыре защитника, а в пять. С Хорватией мы не очень играли. Могли играть гораздо лучше. Тренировались не так играть — контролировать мяч. Но этого не получалось.
Атмосфера на стадионе никак на нас не давила. Болельщики поддерживали Хорватию — понятно, что мы играли у них в гостях. Но мне нравится, как у них болеют за своих. То же самое было с датчанами. Россиян тоже было слышно. Огромное спасибо им за то, что приехали поддержать нас», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».
- 14 ноября 2021
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