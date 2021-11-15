Экс-врач «Локомотива»: сомневаюсь, что у Кудряшова серьёзная травма. Он поступил правильно

Бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий прокомментировал повреждение защитника сборной России Фёдора Кудряшова, полученном в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).



«На серьёзную травму не похоже. Может, был спазм, возможно, есть небольшое повреждение. Конечно, можно было упасть и попросить помощь врача, чтобы потянуть время. Но легко говорить, что нужно было делать, уже после события. При сильных повреждениях люди обычно не встают и не бегают. Или очень сильно хромают. А Кудряшов сделал рывок. Другое дело, что он не очень естественно побежал. Может быть, мышца опять напряглась и не дала сделать правильный шаг. Вероятно, из-за этого он и забил автогол. Травма могла усугубиться во время рывка. Когда повреждение сильное, нога подкашивается — это рефлекс. Мышца не даёт себя дальше рвать и останавливается. Подождём официального заявления, но я сомневаюсь, что травма серьёзная.



Раз Кудряшов решил играть, то сделал правильно. Не факт, что то же самое не произошло бы со здоровой ногой. Раз не было замен, то какие варианты? Кудряшов правильно поступил. Доигрывают и с разрывами. Лучше один хромой, чем минус один. Не надо обвинять Фёдора, у него не было выбора. У нас и с вывихом челюсти футболист играл, когда не было замены. Пришлось челюсть на поле вправлять», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.