Россия легко могла избежать автогола. Кудряшову не хватило хитрости

Сборная России упустила прямую путёвку в Катар. В решающем матче за первое место в отборочной группе ЧМ-2022 наша команда уступила Хорватии. А решил всё автогол Фёдора Кудряшова. Защитник неловко сыграл после подачи, и мяч от его ноги залетел в наши ворота. Но, кажется, гола можно было избежать. Давайте разберёмся.

Прямо перед голом Кудряшов получил травму. Но решил играть

Многие упустили этот момент, а он, вероятно, сыграл решающую роль. Уже в трансляции можно было увидеть, что у Кудряшова повреждение. Вот хронология.

• Кудряшов с правой ноги выбивает мяч за боковую и хватается за заднюю поверхность левого бедра.

Фото: Кадр из трансляции

• Игра продолжается. Хорваты разыгрывают аут и быстро переводят мяч на противоположный фланг.

• Идёт подача, и мяч проскакивает на дальнюю штангу, куда уже успел прибежать травмированный Кудряшов. Рикошет, гол.

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Кудряшов мог сесть на газон и попросить помощи врачей, но решил играть дальше. Ситуация крайне спорная. С одной стороны, Фёдор, похоже, почувствовал боль в тот момент, когда мяч ещё находился за пределами поля. Если бы он упал, то есть вероятность, что судья не дал бы хорватам продолжить игру.

Обратная сторона медали: сказанное выше вовсе не гарантия. Хорваты разыграли аут достаточно быстро. К тому же арбитр мог попросту не заметить, что Фёдор лежит на газоне и просит помощи. Рассчитывать в такой ситуации на благородство соперника — наивно. Если бы игра продолжилась и хорваты забили, пока Кудряшов лежал, то нашего защитника раскритиковали бы за слабоволие.

Также не исключено, что Кудряшов получил травму до выноса мяча в аут. Но тогда совсем тяжело объяснить, почему Фёдор не сел на газон и не попросил остановить игру.

Что говорят в мире футбола о решении Кудряшова продолжить игру?

На момент с Кудряшовым обратил внимание Василий Уткин. В своём телеграм-канале он выразил мнение, что Фёдору не хватило хитрости: «Это именно то, в чём нас превзошли хорваты. Кудряшов за полминуты до получил травму. Вопрос: что бы на его месте сделал любой игрок сборной Хорватии? Обстоятельства, важные к учёту: на табло счёт, который вас устраивает, времени остаётся очень мало; ты защитник; сейчас будет стандарт у твоих ворот; окей, для хорвата это было бы необязательно, но — окей трижды — тебе действительно нужна помощь. Итак. Что делает любой хорват? Даже самый зелёный? Падает на землю, держится за ногу, возможно, катается по земле. Выходит врач, уходит время, у команды пауза, и ты сам тем временем приходишь в приемлемое состояние. У нас опытнейший из находящихся на поле игрок, хромой и неполноценный, ковыляет в штрафную и… Вот и всё».

Гаджи Гаджиев поддержал Кудряшова. Бывший главный тренер «Анжи» считает, что всё дело в усталости. «Погода повлияла на характер игры. Может, и Кудряшов сыграл бы иначе в ситуации с голом. Он очень сильно устал, а когда устаёшь — реагируешь медленнее. Кудряшов на автомате бежал, а когда мяч пролетает всех — очень сложно. Кажется, что один сыграет, второй, а в итоге он вылетает. Но если бы он не так устал, то, скорее всего, пропустил бы мяч мимо. Это не концентрация, а усталость», — сказал Гаджиев «Чемпионату».

Мнение врача. Он считает, что Кудряшов поступил правильно

Разобраться в ситуации помог бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий. Вот что он сказал «Чемпионату»: «На серьёзную травму непохоже. Может, был спазм, возможно, есть небольшое повреждение. Конечно, можно было упасть и попросить помощь врача, чтобы потянуть время. Но легко говорить, что нужно было делать, уже после события. При сильных повреждениях люди обычно не встают и не бегают. Или очень сильно хромают. А Кудряшов сделал рывок. Другое дело, что он не очень естественно побежал. Может быть, мышца опять напряглась и не дала сделать правильный шаг. Вероятно, из-за этого он и забил автогол. Травма могла усугубиться во время рывка. Когда повреждение сильное, нога подкашивается — это рефлекс. Мышца не даёт себя дальше рвать и останавливается. Подождём официального заявления, но я сомневаюсь, что травма серьёзная.

Раз Кудряшов решил играть, то сделал правильно. Не факт, что то же самое не произошло бы со здоровой ногой. Раз не было замен, то какие варианты? Кудряшов правильно поступил. Доигрывают и с разрывами. Лучше один хромой, чем минус один. Не надо обвинять Фёдора, у него не было выбора. У нас и с вывихом челюсти футболист играл, когда не было замены. Пришлось челюсть на поле вправлять».

А что думаете вы?