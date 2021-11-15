Сёмин: нападают на Карпина — пять матчей выиграл — был хорош, один проиграл — уже плохо
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о критике болельщиков в адрес сборной России.
«Болельщики нападают на Кудряшова? У нас вообще на своих очень сильно нападают. Нападают на Карпина: пять матчей выиграл – был хороший, один проиграл – уже плохо. Мы любим нападать, и в самой сложной ситуации не помогаем, чтобы выбраться из сложной ситуации», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что клубы РПЛ должны пойти навстречу сборной России и сделать всё, чтобы помочь подготовиться национальной команде к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. В частности, речь пошла о переносе одного или двух туров Премьер-Лиги.
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