Гендиректор «Рубина» высказался о будущем Леонида Слуцкого в клубе

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов высказался о будущем нынешнего главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.
«Сейчас у «Рубина» результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков… Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый.
Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всё спокойно и хорошо. Мы в «Рубине» не можем по-другому: стараемся работать в соответствии с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 ноября 2021
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