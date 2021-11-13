Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео со Слуцким, бросающим снежки в игроков «Рубина», завирусилось

Видео со Слуцким, бросающим снежки в игроков «Рубина», завирусилось
Комментарии

Видеоролик казанского «Рубина», на котором футболисты команды тренируются на заснеженном поле, набрал популярность в популярных аккаунтах с футбольным юмором. На видео главный тренер команды Леонид Слуцкий кидает снежки в пробегающих мимо футболистов.

Видео у себя разместили многие известные аккаунты, включая Cracks_ig. Только там ролик собрал уже более 40 тыс. лайков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».

«По мотивам последнего матча», — так подписала smm-служба казанцев видеоролик.

Напомним, в матче 14-го тура РПЛ «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 1:5. Казанцы вели в счёте, но затем упустили несколько хороших шансов удвоить преимущество. После этого южане забили пять мячей подряд.

Поражение вызвало удивление Слуцкого. После встречи он назвал это поражение одним из самых странных в своей карьере.

Новость по теме
Леонид Слуцкий — о поражении «Рубина» в матче с «Ростовом»: я ошарашен произошедшим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021