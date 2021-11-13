Видео со Слуцким, бросающим снежки в игроков «Рубина», завирусилось

Видеоролик казанского «Рубина», на котором футболисты команды тренируются на заснеженном поле, набрал популярность в популярных аккаунтах с футбольным юмором. На видео главный тренер команды Леонид Слуцкий кидает снежки в пробегающих мимо футболистов.
Видео у себя разместили многие известные аккаунты, включая Cracks_ig. Только там ролик собрал уже более 40 тыс. лайков.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».
«По мотивам последнего матча», — так подписала smm-служба казанцев видеоролик.
Напомним, в матче 14-го тура РПЛ «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 1:5. Казанцы вели в счёте, но затем упустили несколько хороших шансов удвоить преимущество. После этого южане забили пять мячей подряд.
Поражение вызвало удивление Слуцкого. После встречи он назвал это поражение одним из самых странных в своей карьере.
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