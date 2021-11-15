Патрик Виейра: меня беспокоит проблема отсутствия чернокожих тренеров в АПЛ

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра высказался о проблемах расизма в английской Премьер-лиге. После увольнения Нуну Эшпириту Санту из «Тоттенхэма» французский специалист остался единственным чернокожим наставником в английском чемпионате.



«Конечно, мы думаем об этом и всё время обсуждаем это. Эта проблема меня очень беспокоит. Мы, чернокожие тренеры, не понимаем этого.



Мы говорим об опыте, о любви к игре, трудовой этике, понимании игры и общей страсти к игре. И в этом мы не отличаемся от других людей», – цитирует Виейру LondonWorld.



Добавим, что Премьер-лига, Ассоциация профессиональных футболистов и английская футбольная лига в прошлом году разработали новую схему трудоустройства игроков, относящихся к этническим меньшинствам (BAME), на должности тренеров. Новая система должна обеспечить работой до шести тренеров из числа BAME за сезон, они получат работу в клубах EFL (Чемпионшип и два дивизиона рангом ниже) на протяжении 23 месяцев.