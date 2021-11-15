Орлов: Зобнин — олицетворение безысходности российского футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина.
«Без полузащитников нечего делать на футбольном поле, и это проблема сборной России. Ну вот выпускают Зобнина. Он хоть что-нибудь может создать? Сколько уже играет за «Спартак». Он у нас вообще ходит в сборной как креатура, на которую всегда надеются. Но эффективности на поле с точки зрения созидающего игрока очень мало. Поэтому я не знаю, почему держатся за Зобнина.
Роман — олицетворение безысходности российского футбола. Он в «Спартаке» ведущий игрок, но команда-то не играет. Может, в этом причина — лидеры тянут «Спартак» на девятое место в турнирной таблице», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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