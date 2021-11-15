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Орлов: может, логичнее было бы Семаку совмещать посты в «Зените» и сборной России

Орлов: может, логичнее было бы Семаку совмещать посты в «Зените» и сборной России
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Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу выбора главного тренера для сборной России.

«Я и до назначения Карпина считал, что в сборную надо поставить Бердыева. У него опыт, понимание игры, строгость в тактике. В то же время у Карпина появились молодые ребята, они все как-то к нему потянулись. Может, у Бердыева было бы не так. Игроки почувствовали Карпина своим, и они хотят побеждать, но, видите, не произошло. В принципе, логично, что назначили Карпина.

Третий тренер — Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из «Зенита», и, может, логичнее было бы ему совмещать. Но об этом будут думать летом. Если Карпин проскочит на чемпионат мира через стыки, он останется, хотя это будет очень сложно. У него есть идеи и перспектива работы. Но Семак… И Газзаев говорил, что назначение Семака — это самое логичное. А Газзаев — опытный тренер», — сказал Орлов в прямом эфире на своём YouTube-канале.

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