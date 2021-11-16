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Англия разгромила Сан-Марино — 10:0 и вышла на ЧМ-2022, Польша отправилась в стыки

Англия разгромила Сан-Марино — 10:0 и вышла на ЧМ-2022, Польша отправилась в стыки
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В Серравалле на стадионе «Олимпико» завершился матч 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года. В группе I Сан-Марино принимал Англию. Гости одержали разгромную победу – 10:0.

Счёт был открыт на 6-й минуте. С передачи Фила Фодена отличился защитник Гарри Магуайр. На 15-й минуте защитник хозяев забил гол в свои ворота. На 27-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и довёл счёт до разгромного. Через три минуты Кейн с передачи Эмиля Смита оформил дубль. На 39-й минуте Кейн отличился с пенальти, а за три минуты до окончания основного времени первого тайма оформил дубль.

На 58-й минуте Смит забил гол, ему ассистировал Тэмми Абрахам. С 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил защитник Данте Росси. На 69-й минуте защитник Тайрон Мингз после ассиста Трента Александер-Арнольда нанёс результативный удар. На 78-й минуте забил Абрахам, голевую передачу отдал Александр-Арнольд. Через минуту после очередного ассиста Трента мяч записал на свой счёт Букайо Сака.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 10-й тур
15 ноября 2021, понедельник. 22:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 10
Англия
0:1 Магуайр – 6'   0:2 Фаббри – 15' (автогол)   0:3 Кейн – 27' (пен)   0:4 Кейн – 31'   0:5 Кейн – 39' (пен)   0:6 Кейн – 42'   0:7 Смит – 58'   0:8 Мингз – 69'   0:9 Абрахам – 78'   0:10 Сака – 79'
Удаления: Росси – 68' / нет

В параллельном матче группы I Венгрия обыграла Польшу. За венгров отличились Андраш Шефер и Даниэль Газдаг. У поляков забил Кароль Свидерски.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 10-й тур
15 ноября 2021, понедельник. 22:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 2
Венгрия
0:1 Шефер – 37'   1:1 Свидерски – 61'   1:2 Газдаг – 80'

Ещё в одном матче группы I Албания минимально обыграла Андорру. Единственный гол записал на свой счёт Эндри Чекичи.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 10-й тур
15 ноября 2021, понедельник. 22:45 МСК
Албания
Окончен
1 : 0
Андорра
1:0 Чекичи – 73' (пен)

Англия набрала 26 очков и заняла первое место в группе. Польша (20) отправилась в стыковые матчи. Албания (18), Венгрия (17), Андорра (6) и Сан-Марино (0) не попали на ЧМ-2022.

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