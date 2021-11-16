«Милан» договорился о новом контракте с Пиоли. Зарплата тренера составит € 3,5 млн в год

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в ближайшее время продлит контракт с клубом, информирует Calciomercato. Стороны согласовали практически все детали договора, осталось удалить формальности.
Сообщается, что в ближайшее время исполнительный директор «Милана» Иван Газидис вернется из рабочей поездки, после чего контракт будет официально подписан. Договор будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на год, зарплата Пиоли составит € 3,5 млн за сезон плюс бонусы.
Напомним, Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло. В июле 2020 года Стефано был близок к увольнению, а его место мог занять Ральф Рангник, ныне занимающий пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». Однако в последний момент руководство «Милана» отменило назначение немца, даже несмотря на согласованный предварительный контракт.
- 16 ноября 2021
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