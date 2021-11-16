«Динамо» продлило контракт с Шуниным до 2024 года

«Динамо» объявило о продлении контракта с голкипером Антоном Шуниным.



Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Предыдущий контракт истекал летом 2022 года.



Шунин является воспитанником академии «Динамо». За бело-голубых он дебютировал в 2007 году и с тех пор провёл за клуб 305 официальных матчей. На счету Шунина 114 игр без пропущенных голов, из которых 97 идут в зачёт Клуба Льва Яшина.



В нынешнем сезоне Шунин провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил 15 голов и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. После 14 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла.