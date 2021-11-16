Дубль Пиняева помог сборной России U19 разгромить Фарерские острова в отборе Евро-2022

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года среди юношеских команд сборная Фарерских островов встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Пампелопоннисиако» в Патрах (Греция) и завершилась победой российской команды со счётом 5:0.
На 5-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной России Эдуард Багринцев. На 71-й минуте полузащитник Сергей Пиняев упрочил преимущество российской команды в счёте. Через 8 минут Пиняев оформил дубль. На 84-й минуте четвёртый гол сборной России забил форвард Ярослав Гладышев. В компенсированное время матча защитник российской национальной команды Иван Савицкий установил итоговый счёт.
Сборная России в 3 матчах набрала 9 очков и занимает 1-е место в группе 2. Ранее российская команда досрочно обеспечила себе выход в элитный раунд чемпионата Европы 2022 года. Фарерские острова (1) — на 4-м месте.
- 16 ноября 2021
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