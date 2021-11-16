Английский арбитр Майкл Оливер назвал игрока, с кем ему было сложнее всего работать на поле.



«Судить, когда играл Крейг Беллами было невероятно трудно. Понимаешь, что с некоторыми командами тяжело работать. Это те команды, которые не могут победить или же те, которые не привыкли проигрывать, уровень их недовольства всегда высок.



Если же выделять игрока — это Беллами. Я наблюдал за ним в течение двух или трёх лет. Я болельщик «Ньюкасла», мне хотелось видеть его в команде, потому что он – победитель по натуре.



Но в плане судейства Беллами – кошмар. Он спорил по любому поводу. Если ты говорил ему, что это черное, он отвечал, что это белое», — цитирует Оливера The Sun с ссылкой на The Athletic.



Экс-игрок сборной Уэльса завершил карьеру в 2014 году. Беллами выступал за «Ньюкасл», «Селтик», «Блэкберн Роверс», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Кардифф» и другие клубы. Он провёл 294 матча в АПЛ, в которых забил 81 гол.