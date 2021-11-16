Конате: нелегко сразу начать играть в «Ливерпуле», но я буду работать над этим

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о том, что редко попадает в стартовый состав команды.
«Конечно, это нелегко, каждый игрок хочет играть, понимаете. Но я молод и мне нужно работать, чтобы играть.
Я был в Германии, а теперь в Премьер-лиге, в «Ливерпуле» — одной из лучших команд в мире. Нелегко прийти и сразу начать играть в «Ливерпуле».
Я знаю Юргена, знаю, что он делает, и, конечно, мне нужно работать. Надеюсь, со временем буду постоянно попадать в стартовый состав. Буду работать над этим.
Мне нравятся испытания, и, конечно, Премьер-лига — это не то же самое, что немецкий футбол. Здесь другая интенсивность и много сильных игроков. Это нелегко, но для этого мы и играем в футбол», — цитирует Конате Liverpool Echo.
Француз перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига» нынешним летом за € 40 млн. В текущем розыгрыше АПЛ защитник принял участие в трёх матчах.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»:
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