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Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022

Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022
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В Азии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сирии встречалась с национальной командой Ирана. Игра прошла на стадионе «Король Абдулла» в Аммане (Иордания) и завершилась победой иранской команды со счётом 3:0.

На 33-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. На 42-й минуте полузащитник Эхсан Хаджсафи упрочил преимущество иранской команды, успешно реализовав пенальти. На 89-й минуте хавбек сборной Ирана Али Голизадех установил итоговый счёт встречи.

В других матчах отбора ЧМ-2022 в Азии сборная Вьетнама проиграла Саудовской Аварии (0:1), команда ОАЭ одолела Ливан (1:0), Южная Корея разгромила Ирак (3:0), Китай и Австралия сыграли вничью (1:1), а Оман уступил Японии (0:1).

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 6-й тур
16 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Сирия
Окончен
0 : 3
Иран
0:1 Азмун – 33'   0:2 Хаджсафи – 42' (пен)   0:3 Голизадех – 89'
ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 6-й тур
16 ноября 2021, вторник. 15:00 МСК
Вьетнам
Окончен
0 : 1
Саудовская Аравия
0:1 Аль Шехри – 31'
ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 6-й тур
16 ноября 2021, вторник. 15:00 МСК
Ливан
Окончен
0 : 1
ОАЭ
0:1 Мабхут – 85' (пен)
ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 6-й тур
16 ноября 2021, вторник. 18:00 МСК
Ирак
Окончен
0 : 3
Южная Корея
0:1 Сон – 33'   0:2 Мин – 74' (пен)   0:3 Чон – 79'
ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 6-й тур
16 ноября 2021, вторник. 18:00 МСК
Китай
Окончен
1 : 1
Австралия
0:1 Дюк – 38'   1:1 Лэй – 70' (пен)
ЧМ-2022 - Азия. Группа B. 6-й тур
16 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Оман
Окончен
0 : 1
Япония
0:1 Ито – 81'
Комментарии
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