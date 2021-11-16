Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить Сирию в отборе ЧМ-2022

В Азии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сирии встречалась с национальной командой Ирана. Игра прошла на стадионе «Король Абдулла» в Аммане (Иордания) и завершилась победой иранской команды со счётом 3:0.



На 33-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. На 42-й минуте полузащитник Эхсан Хаджсафи упрочил преимущество иранской команды, успешно реализовав пенальти. На 89-й минуте хавбек сборной Ирана Али Голизадех установил итоговый счёт встречи.



В других матчах отбора ЧМ-2022 в Азии сборная Вьетнама проиграла Саудовской Аварии (0:1), команда ОАЭ одолела Ливан (1:0), Южная Корея разгромила Ирак (3:0), Китай и Австралия сыграли вничью (1:1), а Оман уступил Японии (0:1).