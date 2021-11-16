Глава АПЛ уйдёт в отставку из-за покупки «Ньюкасла» саудовским фондом

Глава английской Премьер-лиги Гари Хоффман уйдёт в отставку из-за покупки «Ньюкасл Юнайтед» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), сообщает BBC.
В октябре клубы АПЛ подали жалобу на руководство лиги из-за того, что оно одобрило сделку по покупке «сорок». Хоффман принял на себя вину за случившееся.
Функционер в ближайшие дни официально объявит о своём решении. Он возглавлял английскую Премьер-лигу с апреля 2020 года.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Саудовцы выкупили клуб у Майка Эшли за € 350 млн.
Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 16 ноября 2021
-
22:20
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
21:52
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:10
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:42
-
20:38
-
20:29
-
20:23
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:17
-
19:14
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:39
-
18:27
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:00