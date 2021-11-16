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Глава АПЛ уйдёт в отставку из-за покупки «Ньюкасла» саудовским фондом

Глава АПЛ уйдёт в отставку из-за покупки «Ньюкасла» саудовским фондом
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Глава английской Премьер-лиги Гари Хоффман уйдёт в отставку из-за покупки «Ньюкасл Юнайтед» Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), сообщает BBC.

В октябре клубы АПЛ подали жалобу на руководство лиги из-за того, что оно одобрило сделку по покупке «сорок». Хоффман принял на себя вину за случившееся.

Функционер в ближайшие дни официально объявит о своём решении. Он возглавлял английскую Премьер-лигу с апреля 2020 года.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Фонд приобрел около 80% акций «Ньюкасла». В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Саудовцы выкупили клуб у Майка Эшли за € 350 млн.

Видеообзор матча 11-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ньюкасл»:

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