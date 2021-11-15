«Ньюкасл» может заплатить € 25 млн за нападающего из второго испанского дивизиона

Нападающий «Альмерии» Умар Садик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего нигерийца заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Fichajes.net.
По информации источника, английский клуб рассматривает кандидатуру Садика в качестве усиления линии нападения. «Альмерия» может запросить за игрока сборной Нигерии не менее € 25 млн.
Форвард выступает за испанскую команду с 2020 года, куда перешёл из сербского «Партизана» за € 5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.
В нынешнем розыгрыше Сегунды, второго испанского дивизиона, в котором выступает «Альмерия», Садик сыграл в 15 матчах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.
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