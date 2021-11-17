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Определились все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Определились все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
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Состоялись заключительные матчи 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. По итогам встреч определились все потенциальные соперники сборной России в стыковых матчах за право попадания в финальную часть турнира.

Полный список потенциальных соперников сборной России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, выглядит так:

  • Шотландия;
  • Чехия;
  • Швеция;
  • Австрия;
  • Северная Македония;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Уэльс;
  • Италия;
  • Турция.

Сборная Украины также сыграет в стыковых матчах, однако по регламенту жеребьёвки сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина – обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

Подопечные Валерия Карпина в марте сыграют в стыковых матчах. По регламенту в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций УЕФА, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сразятся в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.

Первый соперник россиян определится в жеребьёвке, которая состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы — 29 марта.

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