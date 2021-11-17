Александр Зинченко: спасибо сборной Франции за то, что не подвели

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на победу команды в матче с командой Боснией и Герцеговиной (2:0) в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022. Зинченко стал автором одного из голов.

«Добыли нужный результат и спасибо сборной Франции за то, что не подвели. Но сделали только половину работы, весной еще невероятно сложные матчи плей-офф. У нас было много брака и ошибок, в том числе из-за поля. И соперник довольно организован, было непросто. Но мы вышли на второй тайм и собрались. И спасибо Жоре Бущану за тот сейв. Это произошло перед моими глазами. Я думал, что уже гол, но он сделал что-то невероятное. Он подтолкнул всю команду бежать вперед. Бущан проделал невероятную работу», — приводит слова Зинченко Sport.ua.

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции,, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).

Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.