Украина – в стыках, как и Россия. Затащил Зинченко

Для сборной Украины расклады перед последним туром отборочного цикла ЧМ-2022 были одновременно и простыми, и сложными. Команде Александра Петракова требовалась победа в Боснии вкупе с осечкой конкурента – сборной Финляндии, принимавшей Францию. Однако возможные результаты игры конкурента ставили разные задачи перед Украиной. В случае поражения Финляндии (или нулевой ничьей в Хельсинки) устраивал любой выигрыш у боснийцев. В случае результативной ничьей украинцы должны были либо победить как минимум с разницей в два мяча, либо забить больше команды Суоми.

На решающий матч в сборную Украины вернулся Руслан Малиновский, у которого был конфликт с Петраковым. Сообщалось, что полузащитник «Аталанты» сам позвонил главному тренеру и закрыл вопрос – так хотел помочь национальной команде. Петраков коротко прокомментировал эту тему на пресс-конференции: «Что повлияло на моё решение вернуть Малиновского? Мы с Русланом перевернули эту страницу. Всё!»

Как раз Малиновский и мог забить быстрый гол в ворота боснийцев, когда перехватил мяч на половине поля соперника и опасно пробил из-за штрафной. Сборная Украины владела преимуществом (контролировала мяч 64% игрового времени) и пыталась взломать плотную оборону хозяев. Босния выбрала оборонительную схему 5-3-2, а гости, играя 4-3-3, что-то придумывали за счёт активности на флангах и в полуфлангах. Голевые моменты имели лидеры атаки украинцев – центрфорвард Роман Яремчук и очень активный вингер Андрей Ярмоленко.

Тем не менее самый опасный момент в первом тайме создали боснийцы. Они, кстати, играли без целой группы ведущих футболистов, включая Миралема Пьянича, которого, по слухам, отстранили из-за нарушения дисциплины. Перед перерывом должен был забивать защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, но после его удара команду Петракова спасли сейв голкипера Георгий Бущана и штанга. Тут украинцам просто повезло.

Игроки сборной Боснии и Герцеговины сражались на каждом участке поля, несмотря на потерю турнирной мотивации. Хотели в домашнем матче хоть как-то извиниться перед болельщиками за поражение четырьмя днями ранее от финнов, после которого команда Ивайло Петева потеряла шансы на выход в стыки. Чем дальше шла игра, тем сильнее она раскрывалась. Украина рисковала, стало больше разрывов на поле. Эпизодами хозяева неплохо контратаковали за счёт перепасовки на скорости, а вот украинцам быстрых комбинаций недоставало.

Но на исходе часа встречи, выдав мощный отрезок, команда Петракова всё-таки забила! Виктор Цыганков прорвал правый фланг обороны боснийцев и прострелил, Ярмоленко поборолся на ближней штанге, а экс-полузащитник «Уфы» Александр Зинченко совершил резкий рывок и успешно сыграл на опережение. Учитывая, что в параллельном матче в Хельсинки было 0:0, украинцы поднялись на второе место.

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Сборной Украины оставалось только удержать победу и надеяться на Францию. Всё получилось как по заказу. Чемпионы мира быстро забили два в Хельсинки, а сама команда Петракова, пережив несколько непростых минут, уколола боснийцев контратакой. Свежий Артём Довбик (тот самый нападающий, который забил победный гол Швеции в плей-офф Евро-2020) убежал с центра поля, избежав офсайда, и шикарно исполнил эпизод.

Украина победила 2:0, заняла второе место в группе и сыграет в стыках. Но с Россией не встретится. Нас с соседями разводят при жеребьёвке по политическим причинам.