Цыганков: сборная Украины живёт мечтой попасть на чемпионат мира

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) высказался о потенциальных соперниках национальной команды в стыковых матчах.



«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождёмся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живём мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре», — приводит слова Цыганкова сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).



Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Также в стыковых матчах примет участие сборная России.