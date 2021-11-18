Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Цыганков: сборная Украины живёт мечтой попасть на чемпионат мира

Цыганков: сборная Украины живёт мечтой попасть на чемпионат мира
Комментарии

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Боснией и Герцеговиной (2:0) высказался о потенциальных соперниках национальной команды в стыковых матчах.

«Мы действительно обыгрывали очень именитые команды. Все прекрасно понимают силу возможных соперников, но давайте дождёмся этих матчей. Мы подготовимся, ведь все мы живём мечтой попасть на чемпионат мира. Я надеюсь, что Украина окажется в Катаре», — приводит слова Цыганкова сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).

Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Также в стыковых матчах примет участие сборная России.

Новость по теме
Александр Зинченко: в отборе не осталось проходных соперников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021