Александр Зинченко: в отборе не осталось проходных соперников

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко прокомментировал участие национальной команды в стыковых матчах квалификации на чемпионат мира 2022 года.
«Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжёлые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира. Ключевой момент игры – это невероятный сейв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре. Цыганков здорово проявил свои индивидуальные качества, обыграл соперника и прострелил. Нужно почаще насыщать штрафную соперника. Удача сегодня оказалась на моей стороне. Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьёвку и надеяться, что нам попадётся… там не осталось проходных соперников», — сказал Зинченко каналу vZbirna.
- 17 ноября 2021
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