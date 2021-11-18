Тренер Давидян: у Черникова телосложение бодибилдера. Саша без майки — Роналду отдыхает

Тренер ДЮСШ ЦСКА Мхитар Давидян, работавший в академии «Краснодара», рассказал, что 21-летний полузащитник «быков» Александр Черников обладает атлетическим телосложением.
«В Казань мы летели на самолёте, а обратно пришлось ехать на поезде. Так вот Саня оказался неиссякаемым источником энергии, который нужно было постоянно подпитывать. Через каждый час-полтора он подходил и спрашивал: «А мы скоро будем кушать?» Что ж, пошли в вагон-ресторан, заказали детям еды. Накормили. Несколько остановок проехали, он снова: «А мы скоро будем кушать?» И это было до того момента, пока мы не приехали в Ростов и нас не встретил автобус.
На форме такой зверский аппетит не сказывался никогда. У него телосложение как у бодибилдера. Помню фото из раздевалки, где Саша без майки — там Криштиану Роналду отдыхает», — цитирует Давидяна Sport24.
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