Ари: как русский человек, я верю в светлое будущее сборной России

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари поделился мнением о перспективах российской национальной команды попасть в финальную часть чемпионата мира 2022 года.



«Я верю, что сборная России сможет пробиться на чемпионат мира в Катаре. Россия с каждым днём становится лучше и сильнее в спорте. Много талантливых ребят. Как русский человек, я всегда болею за нашу страну!



Как футболист, я видел, какую большую работу Карпин проделал с «Ростове». Как поменялся стиль игры. Он, как бывший футболист, как человек с твёрдым характером, сможет замотивировать футболистов на лучшую игру. Играть не только за страну, но и за тренера. Поэтому я верю в светлое будущее команды!» — приводит слова Ари Overbetting.

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