Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калиниченко — о смерти Ковбы: ушёл неожиданно. Ты был достойным соперником!

Калиниченко — о смерти Ковбы: ушёл неожиданно. Ты был достойным соперником!
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Бывший спортсмен ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Неделю назад Ковба попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса.

«Мы все увлечённо обсуждаем перипетии прошедших матчей, изучаем матчасть, готовясь хорошенько поболеть в предстоящем. С пеной у рта доказываем оппонентам, что именно наше мнение является истинным.

Футбол-жизнь. А ещё есть смерть… Для смерти все равны, красно-белые, серо-буро-голубые. За всеми своими заботами и проблемами, мы опять стали забывать в какое страшное время мы живём. Смерть всегда ходит рядом…

Денис Ковба. Практически мой ровесник. Ушёл неожиданно. Хотя в таком возрасте вряд ли кто-то уходит ожидаемо. Я его не знал близко, но достаточно много играл против него. Это коллега по цеху. А когда уходят коллеги, ощущение обострённое какое-то…

Я не хочу кого-то принуждать к чему-то, у каждого своя голова на плечах. Я просто хочу призвать людей к минимальному благоразумию. Берегите себя сами, вы никому кроме себя и своих близких не нужны.

Светлая память и земля пухом, Денис. Ты был достойным соперником!», — написал Калиниченко в своём «телеграме».

Новость по теме
Уткин — о смерти Ковбы: уход из жизни в 42 — ужасно. Прививайтесь…
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021