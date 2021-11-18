Калиниченко — о смерти Ковбы: ушёл неожиданно. Ты был достойным соперником!

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Бывший спортсмен ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Неделю назад Ковба попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса.
«Мы все увлечённо обсуждаем перипетии прошедших матчей, изучаем матчасть, готовясь хорошенько поболеть в предстоящем. С пеной у рта доказываем оппонентам, что именно наше мнение является истинным.
Футбол-жизнь. А ещё есть смерть… Для смерти все равны, красно-белые, серо-буро-голубые. За всеми своими заботами и проблемами, мы опять стали забывать в какое страшное время мы живём. Смерть всегда ходит рядом…
Денис Ковба. Практически мой ровесник. Ушёл неожиданно. Хотя в таком возрасте вряд ли кто-то уходит ожидаемо. Я его не знал близко, но достаточно много играл против него. Это коллега по цеху. А когда уходят коллеги, ощущение обострённое какое-то…
Я не хочу кого-то принуждать к чему-то, у каждого своя голова на плечах. Я просто хочу призвать людей к минимальному благоразумию. Берегите себя сами, вы никому кроме себя и своих близких не нужны.
Светлая память и земля пухом, Денис. Ты был достойным соперником!», — написал Калиниченко в своём «телеграме».
- 18 ноября 2021
-
15:31
-
15:18
-
15:14
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:17
-
14:07
-
13:59
-
13:56
-
13:38
-
13:19
-
13:10
-
13:06
-
12:51
-
12:37
-
12:19
-
12:12
-
12:01
-
11:48
-
11:41
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:30
-
10:21
-
10:00
-
09:53
-
09:38
-
09:30
-
09:17
-
09:14
-
08:59