Калиниченко — о смерти Ковбы: ушёл неожиданно. Ты был достойным соперником!

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на новость о смерти экс-футболиста «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. Бывший спортсмен ушёл из жизни в возрасте 42 лет. Неделю назад Ковба попал в реанимацию с тяжёлой формой коронавируса.



«Мы все увлечённо обсуждаем перипетии прошедших матчей, изучаем матчасть, готовясь хорошенько поболеть в предстоящем. С пеной у рта доказываем оппонентам, что именно наше мнение является истинным.



Футбол-жизнь. А ещё есть смерть… Для смерти все равны, красно-белые, серо-буро-голубые. За всеми своими заботами и проблемами, мы опять стали забывать в какое страшное время мы живём. Смерть всегда ходит рядом…



Денис Ковба. Практически мой ровесник. Ушёл неожиданно. Хотя в таком возрасте вряд ли кто-то уходит ожидаемо. Я его не знал близко, но достаточно много играл против него. Это коллега по цеху. А когда уходят коллеги, ощущение обострённое какое-то…



Я не хочу кого-то принуждать к чему-то, у каждого своя голова на плечах. Я просто хочу призвать людей к минимальному благоразумию. Берегите себя сами, вы никому кроме себя и своих близких не нужны.



Светлая память и земля пухом, Денис. Ты был достойным соперником!», — написал Калиниченко в своём «телеграме».