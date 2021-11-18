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Хацкевич: если «Ротор» обратится, не буду рассматривать предложение. Лодка давно затонула

Хацкевич: если «Ротор» обратится, не буду рассматривать предложение. Лодка давно затонула
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Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич отреагировал на новости об отставке Дмитрия Хохлова, возглавлявшего волгоградский клуб.

«Если «Ротор» ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. «Ротор» научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать.

Об этом говорят факты: полгода назад команда еще играла в Премьер-лиге, а сейчас она близка к зоне вылета даже из ФНЛ — тенденция идет только в сторону падения, в сторону развития ничего нет. К сожалению, тот же Дима Хохлов, видимо, столкнулся с теми же проблемами, что были и у нас, поэтому так и получилось. Тут можно только поддержать его и пожелать удачи в дальнейшем.

В чем основная проблема «Ротора»? Все просто — у команды каждые полгода меняется примерно 90 процентов состава, о каком стабильном результате может идти речь? Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула», — цитирует Хацкевича Sport24.

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