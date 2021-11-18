Хацкевич: если «Ротор» обратится, не буду рассматривать предложение. Лодка давно затонула

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич отреагировал на новости об отставке Дмитрия Хохлова, возглавлявшего волгоградский клуб.



«Если «Ротор» ко мне обратится, рассматривать предложение не буду: второй раз повторять такую ошибку не собираюсь. «Ротор» научил меня тому, что каждое предложение нужно тщательно рассматривать и принимать взвешенное решение. Те люди, которые руководят клубом и находятся возле него, не работают на созидание, не настроены что-то создавать.



Об этом говорят факты: полгода назад команда еще играла в Премьер-лиге, а сейчас она близка к зоне вылета даже из ФНЛ — тенденция идет только в сторону падения, в сторону развития ничего нет. К сожалению, тот же Дима Хохлов, видимо, столкнулся с теми же проблемами, что были и у нас, поэтому так и получилось. Тут можно только поддержать его и пожелать удачи в дальнейшем.



В чем основная проблема «Ротора»? Все просто — у команды каждые полгода меняется примерно 90 процентов состава, о каком стабильном результате может идти речь? Нет четкого плана развития клуба и стратегии, значит, это кому-то просто выгодно. Самое негативное, что такое происходит с командой, у которой есть замечательные болельщики, отличный стадион, хорошие условия для тренировок. Но, к сожалению, все идет только вниз и эта лодка уже давно затонула», — цитирует Хацкевича Sport24.

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