«Ротор» объявил об уходе Хохлова с поста главного тренера команды

Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе с поста главного тренера Дмитрия Хохлова. Соответствующая информация уже появилась на сайте клуба.

«Дмитрий Хохлов покидает «Ротор» СК «Ротор» и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Мы благодарим Дмитрия Валерьевича за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится на сайте «Ротора».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Хохлов написал заявление об уходе из клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Хохлов возглавил «Ротор» по ходу нынешнего сезона. В настоящее время волгоградцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 24 очка. В пяти последних турах ФНЛ волгоградцы набрали два очка и потерпели три поражения подряд.