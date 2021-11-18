Михаил Кержаков — о брате: когда Александр забил в мои ворота, мама показала ему кулак

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом», который возглавляет его брат, Александр Кержаков.



«Я любой матч жду как тяжёлый, потому что, если ждать лёгкий, результат может оказаться негативным. Когда ты недостаточно настроен на борьбу, по ходу игры трудно переключаться. Поэтому всегда нужно готовиться к тому, что простой прогулки не будет.



Обсуждали ли наши матчи с братом? Вообще никогда не обсуждали. Не то что это какое-то табу, но что там обсуждать-то? Случилось и случилось.



На матче «Зенита» с «Аланией» родители были на стадионе. И когда Саша забил первый или второй гол и побежал радоваться, мама показала ему кулак. Думаю, в этих противостояниях родители больше переживали за меня. Он-то уже был сложившимся футболистом, известным, наклепавшим не одну сотню голов. А я только по лесенке поднимался», — цитирует Михаила пресс-служба «Зенита».