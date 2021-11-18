Луис Адриано намеревается покинуть «Палмейрас» по окончании сезона

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, выступающий в настоящее время за бразильский «Палмейрас», планирует покинуть команду во время межсезонья, сообщает Goal.com. У бразильца действующий контракт до июня 2023 года, но 34-летний нападающий намеревается уйти из «Палмейраса» раньше.
У игрока сложились напряжённые отношения с болельщиками команды, что также способствует его уходу. В матче чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» его освистали собственные фанаты. Он в ответ саркастически похлопал, чем вызвал ещё больший гнев.
В настоящее время 50% контракта принадлежат «Палмейрасу», а ещё 50% — московскому «Спартаку».
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 37 матчах и выходил в старте в 22 встречах. Он забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. В 2020 году он принял участие в 52 матчах и забил 20 мячей.
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