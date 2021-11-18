Капитан «Ротора» Обухов отреагировал на отставку Хохлова

Вратарь и капитан «Ротора» Игорь Обухов прокомментировал отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды. Ранее волгоградцы объявили об уходе Хохлова из команды.



«Хотел бы поблагодарить Дмитрия Валерьевича за совместную работу. За довольно короткий промежуток времени удалось отметить для себя много новых моментов. Это было интересно и полезно. Также хочется сейчас сказать в его адрес слова поддержки и пожелать удачи в дальнейшей карьере», — сказал Обухов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



25-летний Обухов является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Ротора» 21 матч, 6 из которых сыграл «на ноль».

Хохлов возглавил «Ротор» по ходу нынешнего сезона. В настоящее время волгоградцы занимают лишь 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 24 очка. В пяти последних турах ФНЛ волгоградцы набрали два очка и потерпели три поражения подряд.