Гастон Рамирес спустя 5 месяцев может вернуться в «Сампдорию». Он находится без клуба

30-летний уругвайский полузащитник Гастон Рамирес может вновь примерить на себе футболку «Сампдории», за которую он выступал ещё 5 месяцев назад. Об этом сообщает Football Italia.



После истечения контракта с итальянским клубом футболист не смог найти себе новую команду. «Сампдория», находящаяся в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Италии, готова пригласить игрока обратно. Регламент позволяет заявить футболиста несмотря на закрытое трансферное окно. Сейчас портал Transfermarkt оценивает уругвайца в € 2,5 млн.



В августе 2017 года «Сампдория» приобретала Рамиреса у «Мидлсбро» за € 6,3 млн. В Серии А футболист провёл 173 матча, в которых забил 26 мячей и отдал 27 результативных передач.



Отметим, что в 2019 году сообщалось, что московский «Спартак» был близок к приобретению Рамиреса у «Сампдории» за € 12 млн.

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