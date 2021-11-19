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«Зенит» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Александр Кержаков: главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры

Александр Кержаков: главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Относительно роста, антропометрии, стоимости игроков, их зарплат, наверное, можно сравнить скамейку запасных «Зенита» и «Нижнего Новгорода» (улыбается). На прошлой игре в Грозном, например, у нас на замену готовы были выйти лишь трое футболистов. Понятно, что это наша проблема. Но любой человек знает ответ на этот вопрос.

Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» — в том числе. В «Зените» собраны очень хорошие футболисты. Там есть кому заменить того или иного игрока, чтобы не потерять в качестве.

Матч с «Зенитом» — игра с чемпионом последних трёх сезонов. Поэтому неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьёзной проверкой для нас, как и все предыдущие. Главное с психологической точки зрения – не уступить «Зениту» до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии», — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».

Встреча «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября. Старт – в 19:00 мск.

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