Александр Кержаков: главное с психологической точки зрения — не уступить «Зениту» до игры

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Относительно роста, антропометрии, стоимости игроков, их зарплат, наверное, можно сравнить скамейку запасных «Зенита» и «Нижнего Новгорода» (улыбается). На прошлой игре в Грозном, например, у нас на замену готовы были выйти лишь трое футболистов. Понятно, что это наша проблема. Но любой человек знает ответ на этот вопрос.



Для нас нет в РПЛ ни одного неудобного соперника. «Зенит» — в том числе. В «Зените» собраны очень хорошие футболисты. Там есть кому заменить того или иного игрока, чтобы не потерять в качестве.



Матч с «Зенитом» — игра с чемпионом последних трёх сезонов. Поэтому неважно, по какой схеме будет играть наш соперник. Предстоящий поединок станет серьёзной проверкой для нас, как и все предыдущие. Главное с психологической точки зрения – не уступить «Зениту» до игры. Но я верю в своих ребят, мы сможем подготовиться к игре с позиции психологии», — цитирует Кержакова «Спорт уик-энд».



Встреча «Зенит» — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 19 ноября. Старт – в 19:00 мск.