Оздоев прокомментировал возвращение на поле после травмы, он пропустил 118 дней

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал возвращение на поле. Футболист вышел на замену во втором тайме матча 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1). В общей сложности из-за травмы Оздоев пропустил 118 дней.
«Но на самом деле очень тревожно было в том плане, что давно не был на поле в официальных играх. И с командой в общей группе занимался буквально несколько недель.
На тренировках более уверенно чувствую себя, потому что партнёры помогают в некоторых эпизодах, стараются не идти в жёсткие единоборства со мной. И поэтому я очень рад вернуться, быть с командой.
В первую очередь хотел бы поблагодарить весь медицинский штаб «Зенита». Вы лучшие — спасибо большое!
Партнёры аплодировали, когда вышел на поле? Они всегда меня подбадривали, поддерживали. Хотел бы сказать большое спасибо команде, тренерскому штабу, руководству клуба — они всегда были рядом, помогали и верили. Также хотел бы сказать спасибо семье. Это круто, когда ты чувствуешь такую поддержку.
Для меня такое впервые — пропустить такой отрезок, не знать, насколько все хорошо пройдёт. Но я был уверен, потому что я был в надёжных руках нашего медицинского штаба. Да, были сегодня переживания, но совсем чуть-чуть», — цитирует Оздоева пресс-служба «Зенита».
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