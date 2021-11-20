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«Это безумие! Кто бы мог подумать?» Вратарь «Аугсбурга» — о победе в матче с «Баварией»

«Это безумие! Кто бы мог подумать?» Вратарь «Аугсбурга» — о победе в матче с «Баварией»
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Польский вратарь «Аугсбурга» Рафал Гикевич прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (2:1). Команды играли на стадионе «WWK-Арена» в Аугсбурге.

«Кто бы мог подумать, что всё завершится именно так? Это безумие! Мне 34 года, наконец-то исполнилась мечта обыграть «Баварию». Конечно, сам матч был не лучшим, мы забили на один гол больше. Это заслуженная победа. Мы много работали и практически не дали ни одного шанса сопернику», — цитирует Гикевича пресс-служба «Баварии».

«Бавария» лидирует в национальном первенстве Германии. Команда Юлиана Нагельсмана в 11 играх чемпионата набрала 28 очков. Их оппоненты из «Аугсбурга» набрали всего 12 очков в нынешнем розыгрыше соревнований.

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