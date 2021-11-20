Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение «Баварии» в матче с «Аугсбургом»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение клуба в матче 12-го тура чемпионата Германии с «Аугсбургом» (1:2).
«Мы пропускаем одинаковые мячи в этом сезоне. Сегодня мы иногда оборонялись слишком небрежно. У соперника не было явных голевых моментов, но они забили дважды. Если сам не забиваешь пять голов, то в итоге проигрываешь. Так же было и в матче с «Айнтрахтом» (1:2). Когда не ладится в атаке, нужно играть надёжнее в защите. Кроме того, мы мало били по воротам», – цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».
«Бавария» лидирует в национальном первенстве Германии. Команда Юлиана Нагельсмана в 11 играх чемпионата набрала 28 очков. Их оппоненты из «Аугсбурга» набрали всего 12 очков в турнире.
Новость по теме«Бавария» проиграла «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии
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