УЕФА отменил дополнительную дисквалификацию Гризманна, он сможет сыграть с «Миланом»

УЕФА удовлетворил апелляцию «Атлетико» на дополнительную дисквалификацию нападающего клуба Антуана Гризманна, удалённого в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3), сообщает AS.



Напомним, на 52-й минуте матча немецкий арбитр Даниэль Зиберт удалил нападающего Антуана Гризманна за фол на форварде «Ливерпуля» Роберто Фирмино. Позже Гризманн получил дополнительное наказание и должен был пропустить не только ответную встречу с английским клубом, но и матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».



Напомним положение дел в группе. «Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).