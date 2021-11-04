«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уверенно обыграв «Атлетико»

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» принимал «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 13-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. После навеса с фланга от защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда Жота в падении головой вколотил мяч в ворота с близкого расстояния. На 21-й минуте форвард «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество мерсисайдцев в счёте. Александер-Арнольд пробил из-за пределов штрафной. На линии вратарской Мане подставил ногу, поймав голкипера «Атлетико» Яна Облака на отскоке.
«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с 1-го места в группе В. «Атлетико» (4) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе В являются «Порту» (5) и «Милан» (1).
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