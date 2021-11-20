«В России вообще нет лёгких соперников». Божович — о встрече с «Динамо»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Игра состоится 21 ноября. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 мск.



«Отработали то, что нужно было, но у нас были игроки, которые выступали за сборные. Их не хватало, но это не только наша проблема, а всех команд в России. Футболисты вернулись в нормальном состоянии. У них была восстановительная тренировка, теперь игроки, вернувшиеся из сборной, готовятся со всей командой.



Что касается матчей с лидерами, играть проще с той стороны, что эти команды идут в группе лидеров, они больше атакуют и больше позволяют играть, чем команды, которые борются за выживание.



Первая команда — это «Динамо», очень играющая команда, молодая, показывает красивый футбол. Но в России вообще лёгких соперников нет, проходных дворов нет. Я надеюсь, мы все хорошо понимаем, что нам нужны очки, а где их брать, это неважно», — сказал Божович в интервью клубной пресс-службе.

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