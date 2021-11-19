Шварц рассказал о кадровых потерях «Динамо» перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровых потерях своей команды в преддверии матча 15-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Игра состоится 21 ноября. Стартовый свисток арбитра — в 16:30 мск.

«В воскресенье нас ждёт соперник, который показывает довольно неплохие результаты. «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА, «Спартаком», обыграл «Крылья Советов» и «Зенит». В «Арсенале» быстрые и техничные игроки, нам важно надёжно сыграть в обороне. Наша цель — выиграть матч и набрать три очка.

Точно не примут участия в матче Лаксальт и Лесовой. Варела и Шиманьски провели тренировки в общей группе, но кто сможет сыграть в матче с «Арсеналом», будет понятно только завтра. У Лаксальта видна положительная динамика, спасибо за это нашему медицинскому штабу. Пока сложно говорить, сможет ли Диего принять участие в последнем матче сезона. Смотрим историю по каждой травме игроков. У Диего мышечная травма, у Лесового совсем другая история. Мы смотрим и отслеживаем природу этих травм», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.