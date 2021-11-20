«Норвич» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Саутгемптона» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Саутгемптон».
«Норвич»: Крул, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Маклин, Норманн, Рашица, Гилмор, Кантвелл, Пукки.
Запасные: Ганн, Яннулис, Омобамиделе, Лис-Мелу, Плахета, Рупп, Айда, Сарджент, Дзолис.
«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Беднарек, Салису, Ливраменто, Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Праус, Диало, Адамс, Армстронг.
Запасные: Форстер, Перро, Силвейра, Валери, Смоллбоун, Телла, Броя, Лонг, Уолкотт.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Ричард Уэст. Резервный рефери — Мэтт Донохью.
- 20 ноября 2021
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