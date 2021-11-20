«Ньюкасл» и «Брентфорд» объявили стартовые составы на матч 12-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Брентфорда» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд».



«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселлс, Шер, Ритчи, Шелви, Уиллок, Мёрфи, Сент-Максимен, Уилсон, Жоэлинтон.



Запасные: Дубравка, Крафт, Льюис, Манкильо, Альмирон, Фрейзер, Хэйден, Лонгстафф, Гейл.



«Брентфорд»: Фернандес, Пиннок, Янссон, Расмуссен, Генри, Янельт, Нёргор, Канос, Годдос, Тони, Мбемо.



Запасные: Кокс, Гуд, Томпсон, Баптист, Бидструп, Хайгарт, Магома, Ониика, Форсс.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Робертом Джонсоном. Помогать ему будут ассистенты Эдвард Смарт и Саймон Бэк. Резервный рефери — Джереми Симпсон.