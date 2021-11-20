«Сельта» и «Вильярреал» разошлись миром в матче Примеры

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 14-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Вильярреал». Команды сыграли вничью – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 27-й минуте отличился защитник гостей Альберто Морено, ему ассистировал Даниэль Парехо.
На 72-й минуте полузащитник «Сельты» Браис Мендес сравнял счёт.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Карлос Фернандес Буэрго.
«Вильярреал» за 13 матчей набрал 16 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (13) – на 14-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», в активе у которого 28 очков.
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