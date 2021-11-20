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«Унион» победил «Герту» в берлинском дерби

«Унион» победил «Герту» в берлинском дерби
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«Унион» одержал победу над «Гертой» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола хозяева забили в первом тайме. На 8-й минуте отличился нигерийский нападающий Тайво Авонийи. На 30-й минуте преимущество «Униона» увеличил австрийский защитник Кристофер Триммель, ему ассистировал коллега по амплуа Нико Гисельман. В конце первого тайма словацкий защитник «Герты» Петер Пекарик отыграл один мяч, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот. Во втором тайме голов не было.

«Унион» набрал 20 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» (13) идёт на 13-й позиции.

Германия - Бундеслига. 12-й тур
20 ноября 2021, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 0
Герта
Берлин
1:0 Авонийи – 8'   2:0 Триммель – 30'
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