«Унион» победил «Герту» в берлинском дерби

«Унион» одержал победу над «Гертой» в матче 12-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Оба гола хозяева забили в первом тайме. На 8-й минуте отличился нигерийский нападающий Тайво Авонийи. На 30-й минуте преимущество «Униона» увеличил австрийский защитник Кристофер Триммель, ему ассистировал коллега по амплуа Нико Гисельман. В конце первого тайма словацкий защитник «Герты» Петер Пекарик отыграл один мяч, но судья после просмотра VAR отменил взятие ворот. Во втором тайме голов не было.



«Унион» набрал 20 очков и поднялся на пятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» (13) идёт на 13-й позиции.